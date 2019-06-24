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Из-за взрыва в воинской части в Казахстане отменен поезд из Бишкека в Москву 

ТК «Звезда» + ещё 4 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Речь идет о рейсе, который планировалось осуществить 25 июня.
Киргизия отменила железнодорожный рейс Бишкек-Москва после произошедшего в казахстанском городе Арысь взрыва в воинской части. Об этом сообщается на сайте предприятия «Киргизские железные дороги».
«В связи с событиями в городе Арысь Туркестанской области Республики Казахстан отменяется скорый поезд №17 по маршруту Бишкек-Москва Кыргызской железной дороги», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Оказалось, что речь идет о рейсе, который планировалось осуществить 25 июня. Станция Арысь включена в маршрут следования поезда из Бишкека в Москву, поэтому поездка отменена в целях безопасности.
Напомним, в Туркестанском районе, недалеко от города Арысь, в воинской части на складе боеприпасов произошел взрыв. По последним данным, пострадали 46 человек, пятеро из которых — дети. Вскоре после взрыва были зафиксированы несколько подземных толчков.
В Туркестанском районе объявлен режим ЧС. На место происшествия вылетел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, чтобы лично ознакомиться с ситуацией.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , Бишкек , Кыргызстан , Москва
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