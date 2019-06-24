Движение поездов через Арысь задержано после взрыва в воинской части

НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов через станцию Арысь в Туркестанской области Казахстана , где в понедельник произошел взрыв боеприпасов в воинской части, временно задерживается. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании «Пассажирские перевозки».

"В связи с происшествием в городе Арысь Туркестанской области АО «Пассажирские перевозки» сообщает о задержке движения пассажирских поездов на участке «Шымкент — Арысь — Тимур». В настоящее время всеми структурными подразделениями национальной компании «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги) принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов", — говорится в сообщении.

Информация о задержке поездов распространяется посредством громкоговорителей и справочных тех вокзалов, через которые проходят составы. Всю информацию по пассажирским поездам в Казахстане можно уточнить по телефону единой справочной службы 105.

В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащий населенный пункт.