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Движение поездов через Арысь задержано после взрыва в воинской части 

ТАСС + ещё 5 18 часов назад
Фото: ТАСС
НУР-СУЛТАН, 24 июня. /ТАСС/. Движение пассажирских поездов через станцию Арысь в Туркестанской области Казахстана, где в понедельник произошел взрыв боеприпасов в воинской части, временно задерживается. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании «Пассажирские перевозки».
"В связи с происшествием в городе Арысь Туркестанской области АО «Пассажирские перевозки» сообщает о задержке движения пассажирских поездов на участке «Шымкент — Арысь — Тимур». В настоящее время всеми структурными подразделениями национальной компании «Казахстан темир жолы» (Казахстанские железные дороги) принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности движения пассажирских поездов", — говорится в сообщении.
Информация о задержке поездов распространяется посредством громкоговорителей и справочных тех вокзалов, через которые проходят составы. Всю информацию по пассажирским поездам в Казахстане можно уточнить по телефону единой справочной службы 105.
В понедельник на одном из складов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с городом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрыв части боеприпасов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится эвакуация жителей Арыси в близлежащий населенный пункт.
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Происшествия , Пожары , ИТАР-ТАСС
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