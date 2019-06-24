В Крыму десятки тысяч человек остались без света

Тысячи симферопольцев остаются без света из-за аварии

Крыму порядка ста тысяч жителей Симферополя с утра остаются без света. Причиной тому произошедшая накануне авария на одной из линий электропередач.

По состоянию на 14:00 без электроэнергии 98 тысяч 268 бытовых потребителей, — сказал он.

В настоящее время усилиями сразу нескольких ремонтных бригад принимаются необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям, сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе более 40 тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за аварии на линии электропередач, писал News.ru.