В Крыму десятки тысяч человек остались без света

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Тысячи симферопольцев остаются без света из-за аварии 

News.ru + ещё 6 1 час назад
В Крыму порядка ста тысяч жителей Симферополя с утра остаются без света. Причиной тому произошедшая накануне авария на одной из линий электропередач.
Об этом журналистам рассказал глава МЧС по региону Сергей Шахов.
По состоянию на 14:00 без электроэнергии 98 тысяч 268 бытовых потребителей, — сказал он.
В настоящее время усилиями сразу нескольких ремонтных бригад принимаются необходимые меры для восстановления работы энергообъектов и подачи электроэнергии потребителям, сообщает РИА Новости.
На прошлой неделе более 40 тысяч человек остались без электричества в Чечне из-за аварии на линии электропередач, писал News.ru.
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Происшествия , Видео , Сергей Шахов , МЧС , РИА Новости , Республика Крым , Симферополь
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