Зарезал сестру и соседей: как Филарет кошмарил деревню

Башкирии местный житель совершил тройное убийство, зарезав свою сестру и соседей-пенсионеров. Затем мужчина вышел с ножом и в окровавленной одежде на улицу. Прибывшие на место полицейские потребовали от него сдаться, однако злоумышленник побежал на силовиков, не реагируя на предупредительные выстрелы. Полицейский выстрелил мужчине в ногу, и тот скончался от кровопотери. Известно, что нападавший страдал шизофернией и состоял на учете у психиатра.

В Башкирии 47-летний житель деревни Ибрагимово Кармаскалинского района зарезал трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. Инцидент произошел вечером 23 июня — тогда мужчина напал на свою 55-летнюю сестру и несколько раз ударил ее ножом. Затем он зарезал и двух своих соседей 78 и 76 лет, которые жили неподалеку от его дома.

После этого злоумышленник вышел на улицу и пошел по деревне в окровавленной одежде — с ножом и лопатой. Его попытались остановить двое мужчин — одного из них он серьезно ранил ножом. В результате мужчину госпитализировали. Второй отделался незначительными ранениями и отказался ехать в больницу.

Приехавшие на место силовики велели злоумышленнику бросить нож, однако тот проигнорировал требование и бросился с оружием в их сторону.

Полицейские сделали предупредительный выстрел в воздух, но мужчина не остановился, тогда один из правоохранителей выстрелил в ногу подозреваемому. На место вызвали скорую помощь — тем не менее 47-летний мужчина скончался от кровопотери.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, изучается личность подозреваемого и потерпевших, назначен ряд необходимых экспертных исследований», — уточнили в следственном управлении.

Телеграм-канал «112» сообщил, что подозреваемый, которого звали Филарет Д., состоял на учете в психоневрологическом диспансере, ему диагностировали шизофрению. Эту информацию подтвердил и источник ТАСС в правоохранительных органах

Что касается мужчины, госпитализированного после нападения, то его состояние врачи оценивают как тяжелое. «Пострадавший госпитализирован в Кармаскалинскую центральную больницу, он прооперирован, состояние тяжелое стабильное. В больнице есть все для его лечения», — сообщили РИА «Новости» в Минздраве Башкирии.

Летом прошлого года в волгоградской больнице 80-летняя пациентка напала с ножом на соседок по палате. По данным следствия, женщина проходила стационарное лечение в терапевтическом отделении. В одной палате с ней находились еще три пожилых женщины. Рано утром 12 июля пенсионерка взяла нож и несколько раз ударила им в грудь 79-летнюю соседку по палате, а затем нанесла удар в шею 83-летней пациентки. Обе потерпевшие в момент нападения спали.

Затем злоумышленница вышла в коридор. На крики выжившей женщины прибежал медперсонал, который отобрал у злоумышленницы нож и вызвал полицию. Одна из пострадавших скончалась, вторая жертва выжила. Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, подозреваемая сообщила медперсоналу, что «изгоняла бесов» из соседок по палате. В ее отношении возбудили уголовное дело об убийстве и о покушении на убийство двух лиц.

В мае 2018 года Пресненский суд Москвы отправил на принудительное психиатрическое лечение Бориса Грица, который напал на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и полоснул ее ножом по горлу.

Инцидент произошел еще в октябре 2017 года. Гриц пробрался в редакцию «Эха Москвы», брызнув в лицо охраннику из перцового баллончика. Затем он подошел к журналистке и ударил ее ножом.

Фельгенгауэр экстренно госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, там ей в течение часа проводили операцию. В начале ноября ведущая вернулась на работу.

Впоследствии психиатрическая экспертиза установила, что Гриц страдает параноидной шизофренией с непрерывным типом течения. Психиатры также обнаружили у него характерные для шизофрении расстройства в виде бредовых идей, преследования и пришли к выводу, что во время совершения преступления мужчина не осознавал характер содеянного. Врачи рекомендовали направить его на принудительное лечение.

На суде Гриц обратился к матери потерпевшей и попросил у нее прощения за содеянное. Он также заявил, что не хотел убивать Фельгенгауэр, а планировал лишь ранить ее. Знакомый Грица, выступавший в качестве свидетеля, в свою очередь сообщил о том, что за несколько дней до произошедшего Гриц рассказывал ему, что хочет встретиться с Фельгенгауэр, так как та «телепатически причиняет ему страдания».