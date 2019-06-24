Курильский вулкан Райкоке снова засыпает

Извержение вулкана Райкоке на острове Центральных курил произошло после 95 лет затишья и длилось более 12 часов.

Вулкан изверг пепел на высоту 12-13 км над уровнем моря, образовалась пепловая туча длиной более 2 тысяч км и шириной 750-800 км, её остатки продолжают перемещаться по северной части Тихого океана, сообщила ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина агентству «Интерфакс».

Фумарольная активность Райкоке продолжается в настоящее время, но извержение закончилось. Красный код опасности вулкана сменился на оранжевый, воздушное сообщение над областью может быть восстановлено.

Как писал News.ru ранее, сразу два вулкана на Камчатке — Шивелуч и Ключевской — выбросили километровые столбы пепла один за другим. В обоих случаях шлейф распространяется в обход населённых пунктов, туристических мест, маршрутов воздушных судов и дорог.