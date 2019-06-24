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Курильский вулкан Райкоке снова засыпает 

News.ru 9 минут назад
Фото: Alexandra Schuler/dpa
Извержение вулкана Райкоке на острове Центральных курил произошло после 95 лет затишья и длилось более 12 часов.
Вулкан изверг пепел на высоту 12-13 км над уровнем моря, образовалась пепловая туча длиной более 2 тысяч км и шириной 750-800 км, её остатки продолжают перемещаться по северной части Тихого океана, сообщила ведущий научный сотрудник Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина агентству «Интерфакс».
Фумарольная активность Райкоке продолжается в настоящее время, но извержение закончилось. Красный код опасности вулкана сменился на оранжевый, воздушное сообщение над областью может быть восстановлено.
Как писал News.ru ранее, сразу два вулкана на Камчатке — Шивелуч и Ключевской — выбросили километровые столбы пепла один за другим. В обоих случаях шлейф распространяется в обход населённых пунктов, туристических мест, маршрутов воздушных судов и дорог.
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Происшествия , Интерфакс
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