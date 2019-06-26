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Извержение вулкана уничтожило флору и фауну на курильском острове Райкоке 

РИА Новости + ещё 12 37 минут назад
Фото: Alexandra Schuler/dpa
Мощное извержение вулкана Райкоке привело к гибели флоры и фауны на одноименном острове центральных Курил, сообщила РИА Новости в среду старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
Ранее сообщалось, что 22 июня после почти векового затишья проснулся вулкан Райкоке на одноименном острове центральных Курил. Извержение от девяти вулканических взрывов продолжалось более 12 часов, а пепел поднялся на высоту до 13 километров.
"Пирокластическими потоками и пеплопадами уничтожена флора и фауна острова, которая восстановилась после последнего извержения Райкоке в 1924 году", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, сейчас на Райкоке наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим содержанием пепла.
"Пеплопад не превышает высоты двух километров", — добавила Чибисова.
Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН в среду распространила сообщение о том, что пароксизмальная фаза (период сильных взрывов) закончилась, и в ближайшее время деятельности вулкана не ожидается. Однако, по мнению директора ИВиС Алексея Озерова, аналогичные опасные события могут произойти и на вулканах других островов Курильской гряды, которые имеют важное хозяйственное и стратегическое значение для региона и страны.
"В связи с этим многоцелевая программа по изучению вулканизма и сейсмичности, разрабатываемая ИВиС ДВО РАН для включения в национальный проект "Наука", предусматривает, в том числе, размещение сети геофизических станций на Курильских островах", — цитирует Озерова пресс-служба.
Ранее представитель сахалинской группы реагирования на вулканические извержения (SVERT), которая существует в Институте морской геологии и геофизики ДВО РАН для мониторинга вулканов на Курильских островах, заявил РИА Новости об отсутствии инструментальной базы для слежения за их активностью.
Райкоке имеет высоту 551 метр над уровнем моря, глубина кратера равна 200 метрам, диаметр кратера — около 700 метров.
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Происшествия , Алексей Озеров , РИА Новости
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