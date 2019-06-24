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В Бангладеш пять человек погибли из-за сошедшего с рельсов поезда 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
По меньшей мере пять человек погибли и 100 пострадали после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов на мосту в области Маулвибазар в восточной части Бангладеш, сообщает местная газета Daily Star.
Как пишет издание, один из вагонов поезда Upaban Express, который направлялся из Силхета в столицу Дакку, сошел с рельсов и упал в канал, два других вагона упали недалеко от берегов канала. Несколько вагонов сошли с рельсов.
На место происшествия были направлены 13 пожарных машин и пять машин скорой помощи. Тела погибших были извлечены из канала. Пострадавшие доставлены в больницы.
Согласно газете, полиция расследует причины инцидента.
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Происшествия , Катастрофы , Газета Daily Star , Бангладеш
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