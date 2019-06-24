Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Два МиГ-29 были подняты в воздух для сопровождения пассажирского авиалайнера над Словакией 

ТАСС + ещё 2 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух в небе над республикой для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, выполнявшего рейс из Милана в Харьков. Об этом в понедельник сообщил портал Airlive в Twitter.
Истребители вылетели с авиабазы Слиач из-за того, что пассажирский самолет перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров. По данным портала, очевидцы в городах Рожнява и Кошице слышали хлопки после того, как истребители прошли сверхзвуковой барьер.
После того, как связь с бортом была восстановлена, лайнер продолжил выполнение рейса без сопровождения.
ТАСС: последние новости
В Грозном ликвидирован неизвестный, ранивший ножом двух правоохранителей Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей ABC: более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов в самолетах 737 MAX
Происшествия , Милан , Словакия , Харьков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказалась просить отмены санкций
Грузин отчитали за агрессию в адрес россиян174
Умер Андрей Харитонов5
Скандал с любовницей обвалил рейтинг Джонсона
Не договорились: демарш Японии в вопросе Курил94
Видео
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:37
Украина пригрозила России
Украина В мире
00:25
В Киеве поддержали слова Путина об Украине
Политика В мире
05:37
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
США В мире
00:28
Неудачная посадка «Боинга»попала на видео
Происшествия
04:33
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США
В мире Политика
07:28
Раскрыта судьба потерявших записку для Путина
Политика
04:09
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок
Украина В мире
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:54
«Это тревожно»: объяснены слова Кадырова о Тбилиси
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение