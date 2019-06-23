Двое неизвестных напали на пост ДПС напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Ранены двое полицейских, один из нападавших был убит на месте. По другим данным, один из сотрудников правоохранительных органов получил ножевые и огнестрельное ранения. На кадрах с места событий видно, как несколько полицейских и мужчин в гражданской одежде преследуют кого-то с оружием в руках.
Нападение совершено на пост Дорожно-патрульной службы (ДПС) прямо напротив резиденции главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в Грозном. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник в Северо-Кавказском федеральном округе.