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ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова 

Lenta.ru + ещё 10 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне. Об этом 24 июня сообщается в Twitter аналитической службы SITE Intel Group, занимающейся мониторингом медиаресурсов джихадистов.
24 июня уроженец Чечни 1996 года рождения (по другим данным — 1997 г.р.) напал с ножом на сотрудника полиции после того, как его машину остановили для проверки документов. Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил злоумышленника из огнестрельного оружия и был ранен.
Нападавший был ликвидирован на месте. Состояние раненого полицейского оценивается как стабильное, средней тяжести, сотрудника Росгвардии — как стабильное удовлетворительное.
Инцидент произошел напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Происшествия , Рамзан Кадыров , Росгвардия , Исламское государство , Чеченская Республика
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