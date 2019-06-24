ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

24 июня уроженец Чечни 1996 года рождения (по другим данным — 1997 г.р.) напал с ножом на сотрудника полиции после того, как его машину остановили для проверки документов. Сотрудник Росгвардии, увидев происходящее, поразил злоумышленника из огнестрельного оружия и был ранен.

Нападавший был ликвидирован на месте. Состояние раненого полицейского оценивается как стабильное, средней тяжести, сотрудника Росгвардии — как стабильное удовлетворительное.