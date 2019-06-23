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В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова 

Lenta.ru + ещё 7 55 минут назад
В Грозном совершено нападение на сотрудников ДПС, которые несли службу напротив резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Нападавший был на каршеринговой машине, его ликвидировали на месте. Другие подробности случившегося пока не приводятся.
В 2016 году Шестеро полицейских пострадали при нападении вооруженных боевиков на КПП в Грозном, трое из них получили тяжелые ранения. У нападавших при себе были гранаты.
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Происшествия , Видео , Рамзан Кадыров , ГИБДД , МВД , Грозный , Чеченская Республика
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