В Грозном напали на сотрудников ДПС у резиденции Кадырова

Двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Нападавший был на каршеринговой машине, его ликвидировали на месте. Другие подробности случившегося пока не приводятся.

В 2016 году Шестеро полицейских пострадали при нападении вооруженных боевиков на КПП в Грозном, трое из них получили тяжелые ранения. У нападавших при себе были гранаты.