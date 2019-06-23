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Студентка из Вологды утонула, спасая троих детей 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Студентка из Вологды Лиза Дружинина погибла, спасая троих тонувших детей. Как сообщили ТАСС в воскресенье в главном управлении МЧС по Вологодской области, ЧП произошло в популярном месте отдыха на озере Кубенское недалеко от областного центра.
"Вечером 22 июня утонула девушка 2000 года рождения. По словам ее знакомого, она пыталась спасти детей", — сказали в ведомстве.
По данным МЧС, это случилось на необорудованном пляже. О происшествии сообщил знакомый девушки, с которым она была на озере. Как он рассказал, трое его родственников — мальчик семи лет и девочки девяти и 12 лет купались и, в какой-то момент, не смогли выбраться на берег. Лиза и ее друг бросились на помощь, дети смогли выбраться, а девушка утонула.
Лиза училась на филологическом факультете Вологодского университета.
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