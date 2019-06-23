«Общество требует справедливости»: кого вывели на митинг либертарианцы

На проспекте Академика Сахарова в центре Москвы прошел очередной митинг, инициированный делом против журналиста «Медузы» Ивана Голунова . Организаторами уже третьей по счету подобной акции выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

По данным столичной полиции, либертарианцам не удалось привлечь к участию в согласованной с властями акции и двух тысяч человек при заявленной численности в 20 тысяч участников:

На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями города Москвы митинг. В мероприятии принимают участие около 1800 человек. Сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности, — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

После прекращения дела Голунова организаторам митинга пришлось изменить общую тематику акции: «Гражданское общество добилось освобождения лишь одного невиновного, в то время как тысячи активистов до сих пор находятся в заключении по сфабрикованным делам. Проблема, с которой столкнулся Иван Голунов, имеет системный характер. Мы требуем прекращения дел в отношении „Нового Величия“, „Сети“, (аспиранта МГУ ) Азата Мифтахова, (члена „Открытой России“) Анастасии Шевченко и других политических заключенных», — утверждали представители Либертарианской партии России.

В итоговой резолюции, принятой участниками митинга, выдвинуты требования отмены статьей 228 и 282 УК РФ — «Хранение и сбыт наркотиков» и «Возбуждение ненависти или вражды». Митингующие также потребовали проведения реформы правоохранительной и судебной системы, введения гражданского контроля над деятельностью спецслужб, и амнистии всех осужденных по статьям 228 и 282 УК РФ.

В соцсетях обратили внимание на то, что многие из митингующих попросту не поняли мотива акции. Авторы Telegram-каналов наперебой публиковали фотографии неоднозначных участников митинга:

Обитатели соцсетей делились перлами из выступлений участников митинга со сцены:

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. В рюкзаке журналиста при досмотре сотрудники полиции обнаружили 3,65 грамма метилэфедрона. При обыске в его квартире полиция нашла 5,42 грамма кокаина.

На следующий день после задержания у здания МВД прошли пикеты, в поддержку Голунова выступили его коллеги по цеху, а также общественные деятели. 8 июня журналисту было предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Следствие передало ходатайство в Никулинский суд Москвы с просьбой об аресте Голунова. Однако по решению суда корреспондент был отправлен под домашний арест.

Химико-токсикологическая экспертиза не выявила следов наркотиков в анализах журналиста.