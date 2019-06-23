Возле российской школы нашли крокодила

Симферополе возле школы местные жители обнаружили крокодила. Это произошло на улице Тургенева. Об этом сообщается в соцсети

Автор поста написала, что на рептилию наткнулся ее брат, когда гулял с собакой. Собака стала лаять, увидев что-то в траве. После чего ее хозяин обнаружил крокодила.

Судя по выложенному фото, крокодил мертвый.

Несколько дней назад во дворе жилых домов в городе были обнаружены головы двух крокодилов. Сотрудники государственного комитета ветеринарии Крыма забрали головы и уничтожили.