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Возле российской школы нашли крокодила 

Рамблер + ещё 2 28 минут назад
Фото: РИА Новости
В Симферополе возле школы местные жители обнаружили крокодила. Это произошло на улице Тургенева. Об этом сообщается в соцсети.
Автор поста написала, что на рептилию наткнулся ее брат, когда гулял с собакой. Собака стала лаять, увидев что-то в траве. После чего ее хозяин обнаружил крокодила.
Судя по выложенному фото, крокодил мертвый.
Несколько дней назад во дворе жилых домов в городе были обнаружены головы двух крокодилов. Сотрудники государственного комитета ветеринарии Крыма забрали головы и уничтожили.
Происшествия , Симферополь
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