В МВД Грузии возбудило дело после нападения на российских журналистов

Ранее стало известно, что российского корреспондента пытались избить несколько человек.

Грузии заведено уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси

«Расследование начато по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия», — приводит слова заявления МВД РИА Новости

Ранее стало известно, что во время интервью корреспондента телеканала с владелицей туристического агентства, к журналисту подошли несколько человек. Сначала они выкрикивали националистические лозунги, а затем попытались избить корреспондента.

За россиян вступился местный житель, муж хозяйки турагентства, после чего нападавшие убежали.

Напомним, что с четверга, 20 июня, Тбилиси охвачен волнениями, которые вылились в уличные противостояния и штурм парламента.