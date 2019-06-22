Ранее стало известно, что российского корреспондента пытались избить несколько человек.
В Грузии заведено уголовное дело по факту нападения на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси.
«Расследование начато по факту препятствия журналисткой деятельности и насилия», — приводит слова заявления МВД РИА Новости
Ранее стало известно, что во время интервью корреспондента телеканала с владелицей туристического агентства, к журналисту подошли несколько человек. Сначала они выкрикивали националистические лозунги, а затем попытались избить корреспондента.
За россиян вступился местный житель, муж хозяйки турагентства, после чего нападавшие убежали.
Напомним, что с четверга, 20 июня, Тбилиси охвачен волнениями, которые вылились в уличные противостояния и штурм парламента.