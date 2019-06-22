Страшный «Колобок»: в Москве дети выпали из аттракциона

В столичном парке «Сокольники» пострадали трое несовершеннолетних, которые выпали из кабины после поломки аттракциона «Колобок». Как сообщают СМИ, у карусели поломался крепежный болт, из-за которого кабинка, в которой находились дети, сошла с колеи. Затем аттракцион резко остановился и в результате неправильных действий персонала дети упали на асфальт. В настоящее время они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

В столичном парке «Сокольники» при падении с аттракциона пострадали трое подростков. Создана рабочая группа для выяснения всех обстоятельств, которые привели к механической поломке на аттракционе «Колобок», передает РИАМО со ссылкой на представителя пресс-службы парка.

«22 июня в 11:08 при работе аттракциона «Колобок» в парке «Сокольники» произошла механическая поломка: сломался болт оси крепления кабины. В результате чего произошло проседание кабины с высоты 20 сантиметров и последующая автоматическая остановка аттракциона», — сказали агентству. Собеседник издания добавил, что персонал арендатора нарушил технику безопасности при эвакуации с карусели.

В то же время, как сообщает РЕН ТВ, когда сотрудники парка остановили карусель, страховочные крепежи открылись и дети упали на землю. По данным СМИ, у владельца аттракциона «Колобок» ранее были выявлены нарушения правил пожарной безопасности.

Карусели, принадлежащие организации, проходили в 2016 году внеплановую проверку, в ходе которой выяснилось, что на аттракционах не было огнетушителей, которые должны находиться там на случай пожара.

Как сообщает телеканал, кабинка аттракциона, в которой находились дети, сошла с колеи из-за поломки болта. При этом персонал развлекательного комплекса остановили карусель и отключили страховочные крепежи, которыми были зафиксированы люди. Из-за этого дети, зависшие вниз головой, упали на землю. В то же время, по данным некоторых СМИ, после резкой остановки карусели на асфальт упала сама кабина с сидящими в ней подростками. Как сообщает 5-tv.ru, двое из трех пострадавших оказались детьми исполнительного директора российского отделения немецкой автомобильной компании.

«Произошла техническая неполадка, конструкции резко затормозили, трое детишек выпали из аттракциона», — отметил собеседник РИА «Новости».

«На данный момент аттракцион закрыт. Создана рабочая группа для выяснения всех обстоятельств произошедшего», — добавил РИАМО представитель пресс-службы парка «Сокольники», где и произошло ЧП.

По данным агентства состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В пресс-службе департамента здравоохранения Москвы отметили, что на место происшествия медики прибыли «в течение пяти минут». При этом, как отметил собеседник СМИ, угрозы для жизни детей нет.

Отметим, что пострадали подростки в возрасте девяти, 11 и 12 лет. Одного из несовершеннолетних госпитализировали в детскую больницу с диагностированием легкого сотрясения мозга, двух — в травмпункт с ушибами мягких тканей.

Между тем по факту произошедшего следователи СК РФ возбудили уголовное дело. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело», — сказал представитель ведомства. Однако она не уточнила, по какой именно статье возбуждено уголовное дело.

По информации агентства, кабинка с детьми после поломки аттракциона упала на землю, после чего они получили различные травмы. В настоящее время детям оказывается необходимая помощь, а следователи осматривают место происшествия и устанавливают его причины.

Кроме того, передает издание, прокуратура Восточного административного округа Москвы начала проверку в соблюдения требований федерального законодательства.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, допустивших нарушения, и по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. К проверке привлечены контролирующие органы», — сообщила агентству представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Вместе с тем в связи с инцидентом столичные власти поручили Объединению административно-технических инспекций города Москвы (ОАТИ) «в течение двух суток» провести внеплановую проверку всех московских аттракционов.