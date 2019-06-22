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Строительные леса рухнули в центре Петербурга 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Строительные леса обрушились у пятиэтажки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Трое рабочих получили травмы. Об этом сообщил сайт телеканала 78.ru.
Ремонтируемая пятиэтажка расположена по адресу: Рижский проспект, дом 51. Рабочие из компании «Восход» укрепляли фасад этого жилого дома. Однако в тот момент временные конструкции, установленные на уровне второго этажа, обрушились.
Пострадали трое рабочих. Все они получили множественные переломы, поэтому их отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.
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Происшествия , МЧС , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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