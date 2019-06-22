Строительные леса рухнули в центре Петербурга

Строительные леса обрушились у пятиэтажки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга . Трое рабочих получили травмы. Об этом сообщил сайт телеканала 78.ru.

Ремонтируемая пятиэтажка расположена по адресу: Рижский проспект, дом 51. Рабочие из компании «Восход» укрепляли фасад этого жилого дома. Однако в тот момент временные конструкции, установленные на уровне второго этажа, обрушились.