Строительные леса рухнули в центре Петербурга 

Строительные леса обрушились у пятиэтажки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Трое рабочих получили травмы. Об этом сообщил сайт телеканала 78.ru.
Ремонтируемая пятиэтажка расположена по адресу: Рижский проспект, дом 51. Рабочие из компании «Восход» укрепляли фасад этого жилого дома. Однако в тот момент временные конструкции, установленные на уровне второго этажа, обрушились.
Пострадали трое рабочих. Все они получили множественные переломы, поэтому их отвезли в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Петербургу.