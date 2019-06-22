Трое детей выпали с аттракциона в «Сокольниках»

Трое детей выпали из кабинки на аттракционе «Колобок» в «Сокольниках». Карусель сломалась, когда школьники находились вниз головой.

По предварительным данным, аттракцион в московском парке вышел из строя утром 22 июня. В этот момент в одной из кабинок находились дети: они оказались вверх тормашками.

Как сообщил Пятый канал, пострадавшим от 11 до 13 лет. Когда ремни отстегнулись, они выпали из кабинки. Их состояние пока не известно.

На месте происшествия работают экстренные службы. В парке «Сокольники» подтвердили радиостанции «Говорит Москва» информацию о ЧП с аттракционом «Колобок». Детали там пока не уточнили.