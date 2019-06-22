Массовая драка призывников попала на видео

Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Массовая драка призывников произошла в Набережных Челнах. По факту инцидента местная прокуратура проводит проверку в военкомате. Об этом сообщает принадлежащее семье Григория Березкина издание РБК со ссылкой на официального представителя прокуратуры Татарстана Руслана Галиева.

На YouTube появилось видео потасовки . На нем видно, как около десятка мужчин бьют друг друга руками и ногами. По данным издания, в потасовке приняли участие жители Тукаевского района и поселка ГЭС.

По данным регионального МВД, драка произошла 20 июня. Двоим участникам конфликта понадобилась медицинская помощь. К настоящему времени все участники конфликта установлены. Полиция Набережных Челнов опровергла слухи о том, что в результате драки погибли люди.

Ранее сообщалось о массовой драке в Москве. Инцидент произошел 19 июня, по предварительной информации, один из участников конфликта погиб, еще трое ранены.