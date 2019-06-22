Самолет потерпел крушение на Гавайях, девять погибших

В северной части американского штата Гавайи потерпел крушение двухмоторный самолет King Air. Согласно последней информации осведомленных источников, погибли девять человек, которые находились на борту.

Департамент транспорта Гавайев отметил на своей страничке в социальной сети Twitter, что самолет King Air упал неподалеку от аэропорта Dillingham Airfield.

Местный портал Hawaii News Now отмечает, что когда экстренные службы прибыли на место крушения, летательный аппарат был полностью охвачен огнем. Пока не установлено, когда именно произошла авария — во время взлета или посадки воздушного судна.