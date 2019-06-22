Молния одновременно убила трех человек на Украине

В Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек.

В селе Беньковцы Ивано-Франковской области Украины молния ударила в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате инцидента, три человека погибли, двое были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной Нацполиции.

«Молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли, две женщины госпитализированы», — информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что в Балахнинском районе Нижегородской области молния убила гостя музыкального фестиваля. Позже в Сети было опубликовано видео трагического инцидента.