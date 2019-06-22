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Молния одновременно убила трех человек на Украине 

ТК «Звезда» + ещё 2 34 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В Ивано-Франковской области молния попала в остановку, где находились пять человек.
В селе Беньковцы Ивано-Франковской области Украины молния ударила в остановку общественного транспорта, где находились люди. В результате инцидента, три человека погибли, двое были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы областной Нацполиции.
«Молния попала в остановку, где находились пять человек. В результате удара трое мужчин погибли, две женщины госпитализированы», — информирует ведомство.
Ранее сообщалось, что в Балахнинском районе Нижегородской области молния убила гостя музыкального фестиваля. Позже в Сети было опубликовано видео трагического инцидента.
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