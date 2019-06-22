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Борис Джонсон подрался с юной любовницей, пишет Guardian 

Газета.ру + ещё 11 23 минуты назад
Фото: Reuters
Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон и его молодая подруга Кэрри Саймондс подрались. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как отмечается, сотрудники полиции срочно приехали по вызову соседей в дом Джонсона из-за якобы громких криков его подруги.
По словам источника, который живет в доме с Джонсоном, он услышал крик женщины, за которым последовали «хлопки и удары». В какой-то момент было даже слышно, как Саймондс говорит Джонсону «отстань от меня» и «убирайся из моей квартиры». Тогда сосед подошел к их квартире и постучал.
«Я надеялся, что кто-нибудь откроет дверь и скажет: У нас все хорошо. Я постучал три раза, и никто не подошел к двери», — продолжил источник.
Он подчеркнул, что записал все, что происходило в квартире Джонсона на диктофон. На записи можно услышать, как Джонсон отказывается покинуть квартиру и говорит подруге «сойти с ноутбука», прежде чем раздался громкий грохочущий звук. Также ругается с политиком, так как он якобы испортил диван красным вином, говорится в газете.
Издание связалось с пресс-службой Джонсона, но комментария не получило.
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Комментарии4
Происшествия , В мире , Борис Джонсон , МИД , The Guardian
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