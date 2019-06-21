12-летний ребенок попал на Оке под винты катера в Серпухове

12-летний ребенок попал на Оке под винты катера в подмосковном Серпухове.

Происшествие случилось на Оке под Серпуховом в районе лодочной станции «Старт», где гидроцикл наехал на 12-летнего купавшегося в реке мальчика. В результате винтом лодки ребенку были причинены серьезные травмы головы. Пострадавшего срочно госпитализировали в одну из клиник Москвы.

Помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская сообщает: «Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту травмирования 12-летнего мальчика в акватории реки Оки.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы. В настоящее время правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного дела.