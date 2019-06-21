Муж вступился за покусавшую детей жительницу Петербурга

Сергей Милютин сообщил, что мальчиков травмировала соседка по подъезду и её сын. По его словам, конфликт носит затяжной характер.

«Она накинулась на мою жену и сына с автоматом. А автомат я не разглядел, не знаю, боевой он или нет, потому что ее сын залил меня баллоном. Это было в воскресенье 17 июня. Скандал произошел из-за того, что ее муж приходит к нам и помогает делать ремонт. Детей я отвез в больницу перед тем, как идти в полицию и как-то объясниться», — рассказал Милютин телеканалу «360».

Ранее СМИ сообщали, что женщина избила и покусала детей.

Двух мальчиков госпитализировали с побоями на лице и теле, а также с подозрением на ротавирус.