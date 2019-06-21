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Муж вступился за покусавшую детей жительницу Петербурга 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Телеканал 360
Сергей Милютин сообщил, что мальчиков травмировала соседка по подъезду и её сын. По его словам, конфликт носит затяжной характер.
«Она накинулась на мою жену и сына с автоматом. А автомат я не разглядел, не знаю, боевой он или нет, потому что ее сын залил меня баллоном. Это было в воскресенье 17 июня. Скандал произошел из-за того, что ее муж приходит к нам и помогает делать ремонт. Детей я отвез в больницу перед тем, как идти в полицию и как-то объясниться», — рассказал Милютин телеканалу «360».
Ранее СМИ сообщали, что женщина избила и покусала детей.
Двух мальчиков госпитализировали с побоями на лице и теле, а также с подозрением на ротавирус.
Как передаёт РИА Новости, официальный представитель МВД Ирина Волк заявила, что в полицию Приморского района города поступило сообщение о детском плаче в квартире дома на Яхтенной улице. Оперативники обнаружили там братьев двух и трёх лет, взрослых дома не было.
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Комментарии1
Происшествия , Сергей Милютин , Ирина Волк , МВД , Санкт-Петербург
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