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Оппозиция в Грузии готовила «коктейли Молотова» против полиции 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
В Тбилиси задержан 70-летний житель города, который готовил «коктейли Молотова» для протестующих против властей в стране, ему грозит от трех до шести лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Об задержании демонстранта заявил представитель МВД Мамука Челидзе.
На основании оперативной информации во время обыска у него было изъято 12 «коктейлей Молотова».
Он был задержан, когда намеревался использовать «коктейли Молотова» на акциях протеста.
В Тбилиси у здания парламента вновь идет митинг, слышны требования отставки министра МВД и проведения новых выборов в парламент.
В четверг в Тбилиси начались беспорядки. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия и попытались штурмовать парламент.
Спецназ разгонял протестующих, применяя водометы, слезоточивый газ и открыв стрельбу резиновыми пулями. Число пострадавших во время акций протеста, прошедших в Тбилиси, составило 240 человек, 102 из них остаются в медицинских учреждениях.
МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Грузию.
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Происшествия , Кавказ , МИД , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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