Мать избитых в Петербурге детей заявила о невиновности

Мать детей, которые попали с травмами и укусами в больницу, заявляет о своей невиновности, сообщает 78.ru.

28-летняя женщина лет и ее 30-летний супруг утверждают, что соседка хотела их оклеветать, а дети сами упали на детской площадке.

Отмечается, что женщина употребляет алкоголь. По словам детей, мать сначала выпивает, а потом издевается над ними и бьет.

У матери пострадавших ранее были судимости 10 раз. У ее супруга тоже есть судимость — за угрозу убийством.

У пары есть еще один ребенок, которому 8 лет, однако они лишены права опекать его.

Ранее сообщалось, что омичка убила дочь из-за крошек.