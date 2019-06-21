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Мать избитых в Петербурге детей заявила о невиновности 

Газета.Ru 37 минут назад
Фото: VK.com/ Газета.ру
Мать детей, которые попали с травмами и укусами в больницу, заявляет о своей невиновности, сообщает 78.ru.
28-летняя женщина лет и ее 30-летний супруг утверждают, что соседка хотела их оклеветать, а дети сами упали на детской площадке.
Отмечается, что женщина употребляет алкоголь. По словам детей, мать сначала выпивает, а потом издевается над ними и бьет.
У матери пострадавших ранее были судимости 10 раз. У ее супруга тоже есть судимость — за угрозу убийством.
У пары есть еще один ребенок, которому 8 лет, однако они лишены права опекать его.
Ранее сообщалось, что омичка убила дочь из-за крошек.
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