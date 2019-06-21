«Избила мне глазки»: мать искусала детей за «переедание»

«Избила мне глазки»: в Петербурге мать искусала детей за «переедание»

В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей, которые пострадали от рук матери — она выпивала, била их, кусала и вырывала волосы. Трехлетний пациент рассказал о непростой жизни в родительском доме.

"Била, потом за писю укусила, за руку укусила, за плечи… Потому что я много кушаю. Избила мне глазки, Сереже вырвала волосы за то, что он вспотел", — вспомнил Витя.

Мальчиков в 5-ю больницу имени Филатова привез отец, который живет отдельно. Дети, как отмечают волонтеры из группы "Детство без насилия", были истощены, все в синяках, у одного была высокая температура и судороги. Позже медики диагностировали у маленьких пациентов ротавирус.

По словам мальчиков, мама постоянно пьет с гостями, их никто не кормил, только "тети иногда приносили бананы". Домой они возвращаться не хотят, с ними сейчас работают психологи. Состоит ли семья на учете в органах опеки, пока неизвестно.