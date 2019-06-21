Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Избила мне глазки»: в Петербурге мать искусала детей за «переедание» 

Вести.Ru 40 минут назад
В Санкт-Петербурге отец привез в больницу истощенных детей, которые пострадали от рук матери — она выпивала, била их, кусала и вырывала волосы. Трехлетний пациент рассказал о непростой жизни в родительском доме.
"Била, потом за писю укусила, за руку укусила, за плечи… Потому что я много кушаю. Избила мне глазки, Сереже вырвала волосы за то, что он вспотел", — вспомнил Витя.
Мальчиков в 5-ю больницу имени Филатова привез отец, который живет отдельно. Дети, как отмечают волонтеры из группы "Детство без насилия", были истощены, все в синяках, у одного была высокая температура и судороги. Позже медики диагностировали у маленьких пациентов ротавирус.
По словам мальчиков, мама постоянно пьет с гостями, их никто не кормил, только "тети иногда приносили бананы". Домой они возвращаться не хотят, с ними сейчас работают психологи. Состоит ли семья на учете в органах опеки, пока неизвестно.
Вести.Ru: последние новости
Украинская полиция молча наблюдала за избиением женщин раскольниками Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова Сильный пожар и взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в США попали на видео
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС пригрозил России и Донбассу344
Раскрыта реакция Путина на действия радикалов в Тбилиси75
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза348
«Сплю с папами»: СК проверит историю ребенка из гей-семьи39
Следователь подорвался на бомбе возле своего дома2
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:01
«Избила мне глазки»: мать искусала детей за «переедание»
Происшествия
02:08
Алсу не сдержала обещание после скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:33
РФ начинает новую программу космических исследований
Наука и техника Оружие
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение