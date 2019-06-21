В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине

Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на министра внутренних дел земли Бориса Писториуса.

Как сообщил Писториус, выступая в пятницу в ландтаге, 33-летний выходец из Ливана угрожал причинить вред членам своей семьи. Мужчина был известен властям как преступник, ранее применявший насилие, его случай классифицировали как крайне рискованный в части домашнего насилия.