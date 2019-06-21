Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на министра внутренних дел земли Бориса Писториуса.
Как сообщил Писториус, выступая в пятницу в ландтаге, 33-летний выходец из Ливана угрожал причинить вред членам своей семьи. Мужчина был известен властям как преступник, ранее применявший насилие, его случай классифицировали как крайне рискованный в части домашнего насилия.
Полиция Оснабрюка подтвердила RBB, что сейчас мужчина находится на решеткой. Отмечается, что МВД Нижней Саксонии пока не рассматривает действия мужчины как политически мотивированные. Информации о том, что конкретно планировал злоумышленник, не приводится. Сам задержанный объявил правоохранителям, что хотел умереть "смертью мученика".
Последние новости
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было" Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства "Смерть под польку с пивом": о чем не забудут евреи Кавказа
Происшествия , МВД , Германия , Оснабрюк , Саксония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза273
Россиянка зарезала любовника за шинковкой капусты22
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России8
Уволенный сотрудник расстрелял коллег в Москве40
Массовая драка произошла на российском пляже55
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
00:33
РФ начинает новую программу космических исследований
Наука и техника Оружие
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика В мире
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
00:26
«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение