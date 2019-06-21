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Не поделили пляж: Массовая драка в Санкт-Петербурге 

Рамблер + ещё 1 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Семеро участников драки на пляже в Санкт-Петербурге доставлены в полицию. Об этом сообщило сегодня РИА «Новости».
По данным ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел около 22.00 мск 20 июня на пляже Верхнего Суздальского озера.
В результате драки семь человек были задержаны и доставлены в отдел полиции. Одному из участников конфликта потребовалась медицинская помощь, отметило ведомство.
По информации «Московского комсомольца», на всех задержанных составлены протоколы по административному делу о мелком хулиганстве.
Ранее в результате массовой драки в Москве, возле станции метро «Электрозаводская», погиб один человек, еще трое получили ранения. По словам местных жителей, которые привел телеканал «360», подобные драки происходят у метро практически каждое утро.
Происшествия , Санкт-Петербург
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