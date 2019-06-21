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На петербургском пляже произошла массовая драка 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Семь человек были доставлены для разбирательств в отдел полиции после сообщения о групповой драке на пляже Верхнего Суздальского озера в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Сообщение о драке у дома 18 "А" по Выборгскому шоссе, на пляже Верхнего Суздальского озера поступило 20 июня в 22.00. На место оперативно прибыли сотрудники полиции Выборгского района и сотрудники вневедомственной охраны.
"Для разбирательства в отдел полиции доставлены 7 участников конфликта, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Одному из участников драки потребовалась медицинская помощь", — говорится в сообщении.
В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства и причины инцидента, решается также вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Происшествия , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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