Уволенный сотрудник расстрелял коллег в Москве

Уволенный водитель расстрелял коллег в Москве, сообщает «Московский комсомолец».

Накануне водитель компании «Запад строй» пришел на работу пьяным и был за это уволен. При этом мужчина отказался покидать территорию предприятия на западе столицы. По этой причине была вызвана полиция. Ее сотрудники увезли мужчину в отделение, а отпустили после профилактической беседы.

Ночью уволенный водитель, вооружившись пневматическим пистолетом, вернулся на бывшее рабочее место.

Мужчина выстрелил в двух охранников — Александра (60 лет) и его сына Сергея (33 года). Первого преступник ранил в висок, второго — в горло. Потерпевшие были доставлены в больницу, а стрелок — вновь доставлен в отдел МВД.