Уволенный сотрудник расстрелял коллег в Москве 

Уволенный водитель расстрелял коллег в Москве, сообщает «Московский комсомолец».
Накануне водитель компании «Запад строй» пришел на работу пьяным и был за это уволен. При этом мужчина отказался покидать территорию предприятия на западе столицы. По этой причине была вызвана полиция. Ее сотрудники увезли мужчину в отделение, а отпустили после профилактической беседы.
Ночью уволенный водитель, вооружившись пневматическим пистолетом, вернулся на бывшее рабочее место.
Мужчина выстрелил в двух охранников — Александра (60 лет) и его сына Сергея (33 года). Первого преступник ранил в висок, второго — в горло. Потерпевшие были доставлены в больницу, а стрелок — вновь доставлен в отдел МВД.
«Возможно, в отношении него будет возбуждено уголовное дело», — отмечает издание.