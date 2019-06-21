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Женщина заблудилась в тюрьме по пути на свободу 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Google maps
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, женщина провела взаперти на лестничной клетке тюрьмы больше двух дней. Как сообщает информационное агентство Associated Press, она заблудилась.
Комиссар исправительных учреждений Сент-Луиса Дейл Гласс (Dale Glass) объяснил, что 5 июня освобожденная после ареста женщина попыталась покинуть здание тюрьмы, но заблудилась. Американка случайно прошла через эвакуационный выход, из-за чего все двери на всех этажах закрылись.
Несмотря на то, что женщина «издавала звуки», работникам исправительного учреждения не удавалось ее найти, так как она перемещалась от одной двери к другой. Персонал не додумался обыскать пожарную лестницу.
Запертую американку удалось обнаружить только 7 июня, когда один из работников тюрьмы увидел ее через стеклянную дверь. По словам Гласса, женщина не пострадала и отказалась от госпитализации.
В середине июня сообщалось о 81-летнем американском преступнике, который провел в тюрьмах около 50 лет и после освобождения специально совершил ограбления, чтобы быть пойманным. Мужчина утверждал, что ему не хватало на жизнь 800 долларов (50,3 тысячи рублей) социального пособия.
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Происшествия , Сент-Луис
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