Пошел не в отца: сына генерала ФСБ посадили на 10 лет

Суд в Москве приговорил сына генерала ФСБ Александра Здановича Евгения к 10 годам колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков. Отпрыск бывшего главы Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ намеревался продать 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны, но был задержан правоохранителями.

Сын генерала ФСБ Александра Здановича Евгений Зданович осужден на 10 лет колонии строгого режима за приготовление к продаже наркотиков — такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката осужденного Александра Иванова

Как установил суд, 10 августа 2018 года Евгений Зданович купил у «неустановленного лица» 116 граммов гашиша и 46 граммов марихуаны. Затем он расфасовал наркотики в упаковки разного веса «для дальнейшего помещения указанных средств в тайники и незаконного сбыта», однако в тот же день был задержан.

Александр Зданович является доктором исторических наук, профессором, генерал-лейтенантом в отставке. С 1996-1999 гг. Зданович был руководителем Центра общественных связей и управления программ содействия ФСБ. В 2002 году занял пост заместителя руководителя ВГТРК по вопросам безопасности.

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством 4-й степени», «Орденом за военные заслуги», «Орденом почета», медалью «За отвагу», девятью ведомственными наградами ФСБ России, Минобороны России МВД России . Также обладатель знака «Почетный сотрудник контрразведки».

В апреле нынешнего года следователи МВД России предъявили обвинение в окончательной редакции предполагаемому организатору поставок кокаина из Аргентины в Россию Андрею Ковальчуку и другим фигурантам дела.

При этом, адвокат Александр Костанянц — защитник другого фигуранта уголовного дела об «аргентинском кокаине» Али Абянова — заявлял, что возможный организатор наркотрафика Андрей Ковальчук представлялся сотрудником спецслужб под прикрытием.

Сам Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде кокаина. По словам Ковальчука, в Аргентине он закупил партию кофе, коньяка и сигар еще в июле 2016 года. Товары Ковальчука хранились в посольстве России в Буэнос-Айресе по договоренности с Абяновым, отмечал обвиняемый.

Абьянов ранее был бухгалтером дипмиссии, но официальных подтверждений этой информации нет. Абянов хотел отправить груз в Москву дипломатической почтой, планируя избежать проверок на таможне. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что злоумышленник не мог воспользоваться диппочтой, поскольку доступ к ее формированию имеют только дипломаты и дипкурьеры со спецпаспортами, а у Абьянова «не было ни того, ни другого».

В Кремле тогда заявили, что ничего не знают о задержании россиянина в Германии в рамках расследования дела о поставках кокаина из Аргентины — об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , передает ФАН.

Напомним, зимой 2017 года завершилась международная операция по поимке наркодилеров. Партия кокаина общим весом в 362 килограмма была обнаружена в здании российского посольства в Буэнос-Айресе. После замены ее муляжами наркоторговцев взяли с поличным при переправке товара в Россию, передает НСН.

В том же месяце ФСБ России перекрыла канал поставки амфетамина в Россию из Голландии. Сотрудниками службы был задержан наркокурьер-гражданин Болгарии.

В его автомобиле, который следовал по маршруту Нидерланды — ФРГ — Польша — Украина — Россия, правоохранители обнаружили тайник. Там было найдено 90 кг амфетамина в жидком виде. Получателями вещества были граждане России и Белоруссии.

В апреле прошлого года ФСБ и МВД России во время операции в Санкт-Петербурге и Ленобласти пресекли канал, по которому в Россию осуществлялись поставки наркотиков из Евросоюза (ЕС), и задержали шесть членов преступной организации.

«ФСБ РФ и МВД России проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях последующего сбыта на территории Северо-Западного федерального округа», — говорилось в сообщении.

Члены группировки являются россиянами, они систематически осуществляли поставки наркотиков в Россию. Кроме 173 кг гашиша, 1,8 кг кокаина, 5 тысяч таблеток 2С-В и 1,1 кг амфетамина, правоохранители изъяли пистолет-пулемет «Скорпион», два карабина «Сайга», три пистолета Glock, патроны, несколько гранат и шесть транспортных средств.