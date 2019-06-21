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В Тушинском тоннеле нашли новую протечку 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Навигация по каналу имени Москвы, где в январе произошло ЧП, не будет открыта в срок. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
20 июня ФГБУ «Канал имени Москвы» проводило регламентные работы в Тушино и выявило повышенную фильтрацию на одном из участков — там была обнаружена новая протечка. Как заявил источник издания, вода из канала была сброшена в аварийном порядке.
В результате выявленной протечки поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт оказалась перерезана, а прогулочный флот потерял возможность переходить с севера в центр города и обратно.
Открытие движения судов по каналу имени Москвы между шлюзами №7 и №8 откладывается на неопределенный срок. После январской аварии участок планировали открыть в июне. Отмечается, что для судовладельцев задержка выльется в большие потери.
Утром 10 января провалился грунт на канале имени Москвы, Тушинский тоннель затопило. В момент ЧП на месте не было автомобилей, никто не пострадал.
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