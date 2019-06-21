Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии

Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии . Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».

По мнению Зенцова, произошедшее было спланированной акцией, причиной которой стала ложная информация об участии российского депутата Сергея Гаврилова в войне в Абхазии . Во время заседания ассамблеи в парламент ворвалась группа депутатов, которая, по его словам, стала требовать у россиян покинуть парламент. «Стали орать на нас. Какие-то контуженные военные грузинские орали, что они убивали русских и будут их убивать», — отметил депутат.

Зенцов подчеркнул, что российская делегация решила не идти на конфликт и перебралась в отель, однако сразу после этого около 300 человек блокировали входы в здание.