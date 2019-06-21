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Российский депутат рассказал подробности нападения на делегацию в Грузии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: YouTube
Депутат Госдумы Николай Зенцов рассказал о нападении на российскую делегацию в Грузии. Об этом он рассказал в интервью «Комсомольской правде».
По мнению Зенцова, произошедшее было спланированной акцией, причиной которой стала ложная информация об участии российского депутата Сергея Гаврилова в войне в Абхазии. Во время заседания ассамблеи в парламент ворвалась группа депутатов, которая, по его словам, стала требовать у россиян покинуть парламент. «Стали орать на нас. Какие-то контуженные военные грузинские орали, что они убивали русских и будут их убивать», — отметил депутат.
Зенцов подчеркнул, что российская делегация решила не идти на конфликт и перебралась в отель, однако сразу после этого около 300 человек блокировали входы в здание.
«Закидывали бутылками с водой. У всех в руках были оскорбительные для президента и нашей страны плакаты. Они сжигали портреты президента. Оскорбляли нас», — поделился Зенцов, добавив, что в нападении принимал участие депутат Верховной Рады.
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Происшествия , В мире , Сергей Гаврилов , Госдума , Верховная Рада , Комсомольская правда , Абхазия , Грузия
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