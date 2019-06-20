«Молила: „Спасите!“ Чемпионку мира увезли в багажнике

Известная российская спортсменка, чемпионка мира по горному бегу Елена Рухляда была похищена из собственной квартиры. Брат легкоатлетки рассказал, что ее бывший муж ворвался в жилище с ножом, когда женщина находилась там со своим новым спутником, связал обоих, а экс-супругу закинул в спортивную сумку и увез на угнанной машине. Следы автомобиля оборвались на берегу реки.

В Сибири произошел страшный инцидент, который мог завершиться смертельным исходом. Чемпионка мира по горному бегу Елена Рухляда была средь бела дня похищена из собственной квартиры в Новосибирске

В это же время пропал автомобиль, принадлежащий ее сожителю. Друзья спортсменки обратились в полицию, заявив о пропаже человека и угоне машины. При этом они утверждали, что в исчезновении легкоатлетки виноват ее бывший муж Ярослав Фокин — экс-омоновец, который также какое-то время работал в ГРУ Минобороны , а в мае устроился обыкновенным инструктором в местный тир.

Брат бегуньи Сергей Рухляда вспоминал, что у бывших супругов всегда были напряженные отношения, — Фокин якобы неоднократно избивал женщину.

«Они были в браке около трех лет, встречались намного дольше, — цитирует Сергея «КП-Новосибирск».

— Ярослав ее постоянно избивал! По этой причине она и ушла, не остановили даже дети — у них двое мальчишек. После развода она несколько раз обращалась в полицию, молила их: «Спасите!».

Ярослав не давал Лене спокойно жить! Она даже его командиру звонила, чтобы найти на него какую-то управу. Ее постоянно успокаивали: «Хорошо-хорошо, переговорим, уладим вопрос». Вот, уладили…»

Подруга пропавшей спортсменки Вера Колечкина добавила, что Елена во время ссор даже убегала от мужа и какое-то время жила у нее дома. У Колечкиной также не возникло сомнений, что похитителем бегуньи стал именно ее экс-возлюбленный.

«Полиция не может написать, что это он ее похитил, поэтому написали, что она может быть с ним, и ищут его. Это ее бывший муж, с которым она развелась уже. Он омоновец, он ее избивал, угрожал», — цитировал женщину местный портал «Тайга.инфо».

По городу начали активно распространять полицейскую ориентировку на Фокина, в которой говорилось, что на поясе у него висит кобура и есть нож.

Близкие Рухляды также сообщали, что бывший муж якобы продолжал следить за ней и после развода — знал даже, на каких трассах она тренируется, — и насыщенная жизнь экс-супруги вызывала у него ревность.

Кроме того, спортсменка встретила нового спутника жизни, что будто бы вывело Фокина из себя. И в один из июньских дней, когда дети гостили у бабушки, дожидаясь, пока мать зайдет за ними, Елена пропала.

Правоохранительные органы не спешили озвучивать свою версию происшествия, однако близкое окружение бегуньи не молчало.

«Она приехала с соревнований в Италии, — рассказывал ее брат Сергей. —

Утром 18 июня Лена была в своей квартире с молодым человеком. Зашел Ярослав, у него в руках был нож! Он связал их двоих, Лену забрал с собой. Упаковал ее в хоккейную спортивную сумку.

Затем запрыгнул с ней в машину, принадлежащую парню, который был в квартире Лены. И вроде сумку эту вывез в лес. Надеемся, что Лена жива!»

Судя по всему, брат узнал все эти подробности от спутника Елены, которого Фокин оставил одного связанным в квартире.

Рухляда является известной персоной в городе, основала собственную школу по легкой атлетике и завоевала немало наград в своем специфическом виде спорта — горном беге. Так, она побеждала на чемпионате России по высотному марафону в 2017 году и становилась лучшей на мировых соревнованиях в составе команды в 2008 и 2011 годах. Свежим достижением Елены является серебро чемпионата России по скайраннингу, завоеванное в 2018-м.

Неудивительно, что на ее поиски отправились многие люди, включая знакомых спортсменов и волонтеров.

Довольно быстро на берегу реки Обь была обнаружена машина, которую угнал бывший муж. Дальше следы обрывались.

Друзья Рухляды предположили, что Фокин отплыл вместе с жертвой на лодке по направлению к ближайшему острову, и начали обыскивать там лесной массив.

Однако спустя сутки пришла радостная новость — полиция обнаружила пропавшую и ее похитителя. Правда, не на острове, а в поселке вниз по течению.

По версии следствия, Фокин действительно оставил на берегу угнанную машину, вытащил оттуда Рухляду, которая находилась в хоккейной сумке, и на заранее приготовленной лодке доставил ее на территорию поселка. Остается только догадываться, какой стресс испытала жертва во время всех этих перемещений в багажнике машины и в лодке, учитывая, что женщина даже не видела, что происходит, и могла лишь предполагать, что собирается сделать с ней бывший муж.

«Они жили в какой-то палатке. Мужчина привязал ее ногу к своей ноге и держал возле себя все эти сутки.

Когда телефон одного из них вышел на связь, удалось определить их местонахождение, в итоге нашли ее живой», — сообщил источник в правоохранительных органах.

К счастью, Елена не пострадала от рук бывшего спутника. Хотя прогнозы на исход этого дела давались самые мрачные.

«Накануне похищения на работе Ярослава должны были поставить в ночную смену в тире, но он сказал: «Меня больше не ставьте. Я больше вообще не выйду на работу». То есть он готовился к этому преступлению. И настрой был на что-то прям совсем плохое», — утверждает один из знакомых Фокина, пожелавший остаться анонимным.

После освобождения Рухляда сразу дала показания в Следственном комитете. Она собирается привлечь похитителя к ответственности по всем возможным статьям.

В отношении Фокина уже было возбуждено дело по пунктам «в» и «г» статьи 126 Уголовного кодекса России — похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, и с применением оружия.

За такое деяние можно получить тюремный срок от пяти до 12 лет.