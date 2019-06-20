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Мужчина пережил падение окна на голову 

Lenta.ru 59 минут назад
В провинции Шаньдун, Китай, мужчина выжил после того, как на него упало окно с 19-го этажа. Видеозаписью произошедшего поделилось британское издание Daily Mail.
Инцидент произошел в понедельник, 17 июня. На кадрах видно, как китаец идет вдоль многоэтажного дома, и на него с высоты падает рама из алюминиевого сплава. Она сбивает мужчину с ног. Через некоторое время к нему подбегают прохожие, чтобы оказать необходимую помощь. Пострадавшего доставили в больницу, сейчас он находится в стабильном состоянии.
Сообщается, что владелец одной из квартир на 19-м этаже попытался самостоятельно установить раму, однако нечаянно уронил ее. Произошедшее расследует полиция.
В конце мая сообщалось, что в турецком городе Денизли на голову прохожей упали кирпичи. Две девушки шли по тротуару, и на одну из них внезапно обрушились несколько кирпичей. Пострадавшая упала, но тут же попыталась подняться.
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