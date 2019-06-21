Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министра экономики Дагестана перевели под домашний арест 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: ТАСС
Отстраненному министру экономики и территориального развития Дагестана Осману Хасбулатову смягчили меру пресечения. После того, как он признал свою вину, его отпустили под домашний арест по решению Кировского суда Махачкалы. Министр обвиняется в мошенничестве на 20 миллионов рублей. Он похитил деньги в 2015 году, когда возглавлял дагестанский многофункциональный центр (МФЦ).
1 мая министр был взят под стражу, напоминает "Интерфакс". Находясь в СИЗО, министр начал возмещать нанесенный ущерб.
Хасбулатов возглавил дагестанское министерство экономики в 2018 году, сменив Раюдина Юсуфова. Его предшественника обвинили в присвоении или растрате средств в особо крупном размере.
Вести.Ru: последние новости
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Годовалую девочку с температурой отказалась госпитализировать "скорая" — ребенок умер После вынесения приговора Тищенко депортируют из США в РФ
Происшествия , Осман Хасбулатов , ФСИН , Интерфакс , Махачкала , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: самый опасный вид рака в России10
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение342
«Это госпереворот»: кто стоит за беспорядками в Грузии693
Российские власти взялись за ЖКХ108
Кто готовит убийство Алибасова22
Видео
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
00:10
В Тбилиси у парламента полиция открыла стрельбу
В мире Кавказ
01:32
Путин ответил на критику «Единой России»
Политика
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
02:39
Журналист лишился глаза на митинге в Грузии
Происшествия В мире
00:26
«Происки Кремля»: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире Политика
02:02
Американских сенаторов посвятили в тайну НЛО
США В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение