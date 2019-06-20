Подросток столкнул под автобус женщину из-за замечания

В Лондоне подросток толкнул женщину под автобус из-за того, что она снимала его на телефон. Об этом пишет «Ридус».

56-летняя учительница Джеральдина Линн увидела, как двое подростков преследуют на улице ее 25-летнюю племянницу.

Молодые люди шли за девушкой по пятам и на счет «раз-два-три» наступали ей на пятки.

Девушка сделала хулиганам замечание, и они собирались убежать, но вдруг один из них заметил, что женщина снимает их выходку на телефон.

Молодой человек подбежал к ней и толкнул ее на проезжую часть, после чего скрылся.

К счастью, женщина упала перед стоящим на остановке автобусом и осталась цела.

Полиция разыскивает хулигана и распространяет его фотографию в соцсетях.