Подросток столкнул под автобус женщину из-за замечания 

В Лондоне подросток толкнул женщину под автобус из-за того, что она снимала его на телефон. Об этом пишет «Ридус».
56-летняя учительница Джеральдина Линн увидела, как двое подростков преследуют на улице ее 25-летнюю племянницу.
Молодые люди шли за девушкой по пятам и на счет «раз-два-три» наступали ей на пятки.
Девушка сделала хулиганам замечание, и они собирались убежать, но вдруг один из них заметил, что женщина снимает их выходку на телефон.
Молодой человек подбежал к ней и толкнул ее на проезжую часть, после чего скрылся.
К счастью, женщина упала перед стоящим на остановке автобусом и осталась цела.
Полиция разыскивает хулигана и распространяет его фотографию в соцсетях.