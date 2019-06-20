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Подросток столкнул под автобус женщину из-за замечания 

Рамблер 16 минут назад
Фото: РИА Новости
В Лондоне подросток толкнул женщину под автобус из-за того, что она снимала его на телефон. Об этом пишет «Ридус».
56-летняя учительница Джеральдина Линн увидела, как двое подростков преследуют на улице ее 25-летнюю племянницу.
Молодые люди шли за девушкой по пятам и на счет «раз-два-три» наступали ей на пятки.
Девушка сделала хулиганам замечание, и они собирались убежать, но вдруг один из них заметил, что женщина снимает их выходку на телефон.
Молодой человек подбежал к ней и толкнул ее на проезжую часть, после чего скрылся.
К счастью, женщина упала перед стоящим на остановке автобусом и осталась цела.
Полиция разыскивает хулигана и распространяет его фотографию в соцсетях.
Происшествия , В мире , Ридус
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