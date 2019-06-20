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Японский военный корабль врезался в пирс в Австралии 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: corriere.it
Японский военный корабль JS Kunisaki хотел выйти в море из австралийского порта Брисбен. Но что-то пошло не так, и судно протаранило пирс. Момент столкновения показал канал Corriere TV.
Корабль разворачивался, чтобы выйти в море, но в итоге врезался в пирс. Когда экипаж понял, что столкновение неизбежно, попытался смягчить удар. Для этого военные моряки вывесили кранцы — специальную подкладку для смягчения возможного удара о причал. Но длины каната с этим приспособлением все равно не хватило. Поэтому корабль боком протаранил пирс.
Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Корабль прибыл в Брисбен 11 июня для участия в военных учениях.
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Происшествия , Армия , Войска , Австралия
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