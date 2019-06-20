Японский военный корабль врезался в пирс в Австралии

Японский военный корабль JS Kunisaki хотел выйти в море из австралийского порта Брисбен. Но что-то пошло не так, и судно протаранило пирс. Момент столкновения показал канал Corriere TV.

Корабль разворачивался, чтобы выйти в море, но в итоге врезался в пирс. Когда экипаж понял, что столкновение неизбежно, попытался смягчить удар. Для этого военные моряки вывесили кранцы — специальную подкладку для смягчения возможного удара о причал. Но длины каната с этим приспособлением все равно не хватило. Поэтому корабль боком протаранил пирс.

Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

Корабль прибыл в Брисбен 11 июня для участия в военных учениях.