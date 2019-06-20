Житель Кургана заказал такси для покойника

Неизвестный житель Кургана разместил на сайте агрегатора местного такси заказ на доставку трупа из городского морга.

Заказчик предлагал водителю забрать тело в мешке в морге на улице Томина и доставить его к дому на улице Дзержинского за 2,7 километра. Вознаграждение таксиста за выполненное поручение составило бы 200 рублей.

По данным URA.RU, ни один из работающих с агрегатором водителей не взялся за доставку покойника в мешке.

«Этот заказ не был выполнен. С номера телефона, с которого он был создан, ранее поступали фиктивные заказы», — рассказала изданию представитель сервиса Мария Пухова.

В мае этого года в Воронеже была замечена зеленая «Волга», к крыше которой было привязано мертвое тело в мешке. Выяснилось, что владелец «Волги» вез покончившего с собой соседа на судебно-медицинскую экспертизу. ГИБДД не сочла его действия нарушением правил движения.

В 2017 году СМИ сообщали о похожем случае в Екатеринбурге. Пожилая женщина, у которой только что умер муж, по непонятной причине вызвала для него такси, утверждая, что муж «чуть-чуть приболел» и скоро спустится. Водитель, поднявшись в квартиру, обнаружил, как обстоит дело в действительности, и вместе со вдовой дождался специалистов.

В последние годы пассажирские такси часто стали использовать как службу доставки или включать в заказ покупку по дороге какого-нибудь товара — например, пива.