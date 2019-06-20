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Французский музыкант Филипп Здар выпал из окна и умер 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: Telerama/YouTube
В возрасте 52-х лет погиб участник французского электронного дуэта Cassius Филипп Сербонеши, выступавший под псевдонимом Филипп Здар. Об этом сообщает журнал Pitchfork со ссылкой на агента музыканта.
Артист умер в результате несчастного случая. Здар случайно выпал из окна с высокого этажа в Париже.
Более 20 лет музыкант играл в составе Cassius, новый альбом которых должен был выйти в пятницу, 21 июня. Помимо работы в дуэте Здар сотрудничал с такими коллективами, как Franz Ferdinand, Beastie Boys и рэп-исполнителем MC Solaar. В 2010 году он удостоился премии «Грэмми» за продюсирование и сведение четвертого альбома французской инди-рок-группы Phoenix.
Ранее 7 июня стало известно о смерти шестикратного обладателя «Грэмми» музыканта Малколма Джона Ребеннэка-младшего, выступавший под псевдонимом Dr. John. Ему было 77 лет.
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