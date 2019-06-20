Ведомство подготовило законопроект о введении в Уголовный кодекс новых статей.
В частности, предлагается лишать свободы врачей сроком до 4 лет за ненадлежащее оказание медицинской помощи, если это привело к смерти пациента. А если от врачебной ошибки умерло несколько человек, то виновных будут наказывать лишением свободы до шести лет, передаёт РИА Новости.
Как отмечают в Следственном комитете, в прошлом году в ведомство поступило более 6 тысяч заявлений о ненадлежащем оказании медицинской помощи.