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Жена депутата Рады Тымчука рассказала о его последних днях 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: lb.ua
Жена погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука рассказала о его состоянии в последние дни жизни. Ее показания передал «Стране.ua» источник в правоохранительных органах.
С ее слов, в день смерти Тымчук не спал с четырех часов утра. На протяжении всего дня он ходил по квартире с пистолетом в руках.
Гражданская супруга нардепа рассказала, что в последнее время он был угнетен и видел свою жизнь в негативном ключе. В частности, его не устраивала текущая политическая ситуация, и он не мог найти в ней место. Мужчина неоднократно заявлял супруге, что жизнь потеряла для него смысл, и он не понимает, что делать дальше. Также он пристрастился к алкоголю.
Следственная группа изучила видеозаписи с камер наблюдения на входе в квартиру. Установлено, что посторонних лиц в квартире не было.
Ранее сообщалось, что по факту гибели Тымчука возбуждено уголовное дело по статье 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что в настоящий момент рассматриваются три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что его однопартиец погиб во время чистки наградного пистолета.
До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он стал известен благодаря подробному освещению присоединения Крыма к России, вооруженного конфликта и протестов в Донбассе.
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Комментарии
Происшествия , Артем Шевченко , Антон Геращенко , Дмитрий Тымчук , МВД , Верховная Рада
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