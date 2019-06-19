Отец участника драки со спецназовцем ГРУ заявил о его гибели

Один из участников драки возле бара в подмосковной деревне Путилково, в которой погиб бывший ефрейтор спецназа ГРУ , 24-летний Никита Белянкин, бесследно пропал. Оганнес Айрапетян был ранен из огнестрельного оружия во время конфликта и, возможно, умер, рассказали «Московскому комсомольцу» его отец и адвокат.

Отец Айрапетяна Ромик объявил его в розыск. Адвокат Карен Нерсисян утверждает, что в Оганнеса стреляли дважды, в грудную клетку и шею. Он уехал с места драки на такси и пропал.

«Не исключено, что он умер от ранений. Возможно, его задержали и скрывают это»,

— заявил юрист.

По его мнению, следственные органы, возможно, «ждут, пока спадет общественный резонанс»: ранения скрыть невозможно, и они «сильно меняют картину произошедшего». Стрелял в Оганнеса, скорее всего, убитый спецназовец, утверждает адвокат, поскольку только у Белянкина было оружие.

Оганнес участвовал в конфликте вместе со своими братьями Гамлетом и Грантом. В баре они отмечали день рождения последнего. Гамлет и Грант Айрапетян арестованы.

Брат и отец другого арестованного участника конфликта, Нарека Степаняна, рассказали, что он жил в одной квартире с хозяином кафе Гургеном Агаяном. Кафе считалось тихим и спокойным местом, утверждают они. В день убийства один из посетителей Александр напился вместе с другом, хозяин заведения попросил их выйти. Конфликт начался на улице.

Нарек Степанян, по словам его родных, «оттаскивал» хозяина бара, это зафиксировали камеры. Но внутри кафе нет видеонаблюдения, и Степаняну вменяют, что он «хулиганил» там. После конфликта владелец заведения сказал ему, что у них могут быть неприятности «из-за каких-то придурков», которые достали нож, и предложил покинуть страну. Степаняна задержали 2 июня. Около 100 местных жителей собрали подписи в защиту Степаняна, утверждает его семья.

По мнению родных арестованного, всех «подставил» хозяин кафе Агаян, который сбежал из России. После драки, по их словам, задерживали «всех подряд, чья фамилия заканчивается на "-ян"».

Ранее стало известно о восьми задержанных.

Конфликт разыгрался в ночь на 1 июня. Сообщалось, что Белянкин заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.