Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отец участника драки со спецназовцем ГРУ заявил о его гибели 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Один из участников драки возле бара в подмосковной деревне Путилково, в которой погиб бывший ефрейтор спецназа ГРУ, 24-летний Никита Белянкин, бесследно пропал. Оганнес Айрапетян был ранен из огнестрельного оружия во время конфликта и, возможно, умер, рассказали «Московскому комсомольцу» его отец и адвокат.
Отец Айрапетяна Ромик объявил его в розыск. Адвокат Карен Нерсисян утверждает, что в Оганнеса стреляли дважды, в грудную клетку и шею. Он уехал с места драки на такси и пропал.
«Не исключено, что он умер от ранений. Возможно, его задержали и скрывают это»,
— заявил юрист.
По его мнению, следственные органы, возможно, «ждут, пока спадет общественный резонанс»: ранения скрыть невозможно, и они «сильно меняют картину произошедшего». Стрелял в Оганнеса, скорее всего, убитый спецназовец, утверждает адвокат, поскольку только у Белянкина было оружие.
Оганнес участвовал в конфликте вместе со своими братьями Гамлетом и Грантом. В баре они отмечали день рождения последнего. Гамлет и Грант Айрапетян арестованы.
Брат и отец другого арестованного участника конфликта, Нарека Степаняна, рассказали, что он жил в одной квартире с хозяином кафе Гургеном Агаяном. Кафе считалось тихим и спокойным местом, утверждают они. В день убийства один из посетителей Александр напился вместе с другом, хозяин заведения попросил их выйти. Конфликт начался на улице.
Нарек Степанян, по словам его родных, «оттаскивал» хозяина бара, это зафиксировали камеры. Но внутри кафе нет видеонаблюдения, и Степаняну вменяют, что он «хулиганил» там. После конфликта владелец заведения сказал ему, что у них могут быть неприятности «из-за каких-то придурков», которые достали нож, и предложил покинуть страну. Степаняна задержали 2 июня. Около 100 местных жителей собрали подписи в защиту Степаняна, утверждает его семья.
По мнению родных арестованного, всех «подставил» хозяин кафе Агаян, который сбежал из России. После драки, по их словам, задерживали «всех подряд, чья фамилия заканчивается на "-ян"».
Ранее стало известно о восьми задержанных.
Конфликт разыгрался в ночь на 1 июня. Сообщалось, что Белянкин заступился за двоих мужчин, которых избивала толпа, и получил удар ножом в грудь.
Последние новости
Порошенко допустил отказ Украины от Крыма Следователи объявили имена причастных к гибели «Боинга» в Донбассе В мире появился третий ультрабогач
Комментарии1
Происшествия , Криминал , Карен Нерсисян , ГРУ , Московский комсомолец
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление291
Россия начала возвращение в ПАСЕ9
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским29
Несчастный случай? Депутат обнаружен мертвым2
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17976
Видео
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
01:00
Россия начала возвращение в ПАСЕ
Политика
00:59
Опубликовано видео с покидающим заседание ГД Жириновским
Политика
01:00
Кадыров с войском проник в «Игру престолов»
Общество
03:04
Забыть о домогательствах: сёстер обвинили в убийстве
Криминал Происшествия
00:41
Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии
В мире
02:13
Пока вы спали: Полиция вышла из-под контроля
Общество
03:06
Джуна предсказала трагедию с Алибасовым
Шоу-бизнес
04:48
Бойня в Москве: СК возбудил дело
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение