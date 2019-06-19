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В отделах полиции предложили выдавать тапочки 

Lenta.ru + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В Совете по правам человека при президенте России (СПЧ) предложили выдавать тапочки задержанным более чем на три часа. Об этом заявил член СПЧ Андрей Бабушкин на заседании в оперативном управлении ГУВД по Москве, передает «Интерфакс».
По его словам, также следует перекрасить стены камер в «неагрессивный цвет», как это сделали в УВД Северо-Восточного административного округа Москвы.
В 2018 году СПЧ рекомендовал ФСИН разработать меню для заключенных, которые являются вегетарианцами или питаются в соответствии с канонами ислама, иудаизма или индуизма.
«Установить нормы питания для лиц, исповедующих ислам, иудаизм, индуизм, а также являющихся вегетарианцами»,
— говорилось в рекомендациях, посвященных правам человека в исправительных учреждениях.
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Происшествия , Общество , Андрей Бабушкин , Совет по правам человека , МВД , ФСИН , Интерфакс , Москва
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