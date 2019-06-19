В отделах полиции предложили выдавать тапочки

По его словам, также следует перекрасить стены камер в «неагрессивный цвет», как это сделали в УВД Северо-Восточного административного округа Москвы.

В 2018 году СПЧ рекомендовал ФСИН разработать меню для заключенных, которые являются вегетарианцами или питаются в соответствии с канонами ислама, иудаизма или индуизма.

«Установить нормы питания для лиц, исповедующих ислам, иудаизм, индуизм, а также являющихся вегетарианцами»,

— говорилось в рекомендациях, посвященных правам человека в исправительных учреждениях.