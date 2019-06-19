Следователи допустили случайное уничтожение «Боинга» над Донбассом

Совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке. Об этом сообщили представители JIT во время пресс-конференции в Нидерландах . Прямая трансляция доступна на сайте NOS.

По словам представителя группы, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. «Даже если первоначальный план был таков, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил он.

В JIT также считают, что экипаж российского зенитного ракетного комплекса «Бук» не сам принимал решение отправиться на Украину. Следователи считают необходимым уточнить, кто именно отдал этот приказ.