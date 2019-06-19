Боинг над Донбассом могли уничтожить случайно

Международные следователи намерены предъявить обвинения в убийстве четырем подозреваемым в причастности к крушению "Боинга" на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщило сегодня РИА «Новости».

Следователи также заявили, что в отношении подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17 будут выданы международные ордера на арест. В числе подозреваемых были названы россияне Игорь Гиркин , также известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко, сообщает ТАСС.

Следователи обратятся к России с просьбой допросить подозреваемых в причастности к крушению "Боинга" на Украине в июле 2014 года, сообщил голландский прокурор Фред Вестербеке

"Мы не намерены добиваться их экстрадиции, поскольку законы РФ и Украины не предусматривают выдачу подозреваемых", — отметил он.

При этом совместная следственная группа считает, что малайзийский «Боинг» могли сбить в Донбассе летом 2014 года по ошибке. Со ссылкой на представителей JIT передает сегодня Lenta.ru.

По словам представителя группы, есть вероятность, что подозреваемые хотели сбить военный самолет, а не пассажирский. «Даже если первоначальный план был таков, мы считаем их ответственными за уничтожение MH17», — заявил он.

В JIT также считают, что экипаж российского зенитного ракетного комплекса «Бук» не сам принимал решение отправиться на Украину. Следователи считают необходимым уточнить, кто именно отдал этот приказ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием катастрофы Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.