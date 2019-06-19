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Гиркин и Дубинский отказались давать показания по делу МН17 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и экс-глава разведки ДНР Сергей Дубинский не намерены давать показания по делу о катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе.
«Ополчение не имеет к этому (катастрофе) отношения. Я даже не хочу это комментировать, ни я, ни другие ополченцы ни при чем», — заявил Гиркин, передает «Интерфакс».
В окружении экс-главы разведки ДНР Сергея Дубинского, также фигурирующего в деле, заявили, что он тоже не собирается давать показаний, «потому что не о чем». «Сергей отошел от дел еще в 2014 году, и с тех пор живет в России. Никакого отношения к „Боингу“ он не имеет, военными делами не занимается, живет непубличной жизнью», — сказал его представитель.
Ранее представитель Совместной следственной группы, сформированной Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной, сообщил, что следствие по делу крушения Boeing в Донбассе считает четырех подозреваемых причастными к доставке установки «Бук» на позицию и удару по малайзийскому лайнеру. Речь идет о Игоре Гиркине, также известном под псевдонимом Стрелков; Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.
Суд по делу о крушении Boeing начнется 9 марта 2020 года.
В ДНР заявили, что обвинения в адрес Донецкой народной республики в крушении рейса МН17 не соответствуют действительности.
Напомним, Boeing рейса MH17, летевший из Нидерландов в Малайзию, был бит в июле 2014 года над территорией Украины, в результате чего погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
Нидерланды официально обвинили Россию в причастности к крушению Boeing. Россия в свою очередь заподозрила Нидерланды в сокрытии данных по делу Boeing MH17 и обнародовала данные, говорящие о виновности Киева в крушении самолета. Малайзия также раскритиковала следствие.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Дубинский , Игорь Гиркин , Boeing , Интерфакс
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