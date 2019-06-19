Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17

Стрелков опроверг обвинения следователей в крушении МН17

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опроверг в эфире НСН свою причастность к крушению пассажирского «Боинга» на востоке Украины . Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины.

По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский , Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Сообщается, что всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве. Ожидается, что судебный процесс о крушении MH17 начнется в марте 2020 года.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского «Боинга» пять лет назад.

«Мои комментарии не меняются! Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего не комментирую», — заявил он.