Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков опроверг в эфире НСН свою причастность к крушению пассажирского «Боинга» на востоке Украины. Объединенная следственная группа назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к крушению пассажирского «Боинга» в июле 2014 года на востоке Украины.
По словам родственников погибших в авиакатастрофе, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Сообщается, что всем им будут предъявлены официальные обвинения в убийстве. Ожидается, что судебный процесс о крушении MH17 начнется в марте 2020 года.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН опроверг данные о причастности россиян и гражданина Украины к крушению пассажирского «Боинга» пять лет назад.
«Мои комментарии не меняются! Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего не комментирую», — заявил он.
Ранее в интервью НСН, рассуждая о годовщине трагедии, немецкий политолог Александр Рар напомнил, что эта катастрофа изменила отношение к гражданской войне на Украине. Как отметил собеседник, вокруг расследования этого дела до сих пор есть очень много вопросов, мифов и тайн.